Bolívia aciona Corte Mundial para reaver acesso ao mar

O governo chileno reagiu imediatamente, afirmando que o assunto não é negociável.

O ministro das Relações Exteriores da Bolívia, David Choquehuanca, iniciou o processo em Haia nesta quarta-feira, depois de mais de dois anos de preparativos. O governo boliviano vinha reunindo argumentos jurídicos, históricos e econômicos para embasar a ação.

A Bolívia perdeu seu acesso ao mar após uma guerra contra o Chile em 1879. Ao todo, a Bolívia perdeu quase 400 quilômetros de litoral e 120 mil quilômetros quadrados de terra.

Durante anos, a Bolívia tentou negociar com o Chile uma saída soberana para o mar, mas Santiago não aceitou. De acordo com o governo chileno, um acordo de paz selado em 1904 estabeleceu as fronteiras entre os dois países. A Bolívia, por sua vez, alega que o tratado foi selado sob pressão chilena. As informações são da Dow Jones.