Bolívia admite que não acabará com plantações de coca O governo da Bolívia admitiu pela primeira vez que o país nunca conseguirá atingir a meta de "coca zero", porque mesmo que as plantações ilegais de coca para confecção de cocaína sejam erradicadas os produtores não param de fazer novos cultivos. "Não vamos ter ´coca zero´ porque as pessoas continuarão semeando. Por mais esforços que se façam na erradicação, se continuará plantando coca, temos certeza disso", admitiu o vice-ministro de Governo Ernesto Justiniano, à revista semanal La Epoca.