Bolívia aguarda renúncia do presidente Informações extra-oficiais dão conta que o presidente da Bolívia, Gonzalo Sánchez de Lozada e a primeira dama, dona Ximena Iturralde Sánchez de Lozada, estariam se preparando para viajar de helicóptero até Santa Cruz de La Sierra, a 1000 quilômetros de La Paz. A informação suscitou especulações sobre uma possível intenção de Lozada de deixar o país. O ex-presidente da Bolívia Jaime Paz Zamora, com a voz embargada, anunciou que o atual presidente comunicará à população uma ?decisão patriótica? em sessão especial do Congresso, marcada para as 17h00. ?Vocês são inteligentes e sabem bem do que se trata?, disse Paz Zamora a jornalistas. Os boatos são fortes de que o presidente renunciará e deixará o país.