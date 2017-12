Bolívia ainda tenta contar os mortos em protestos A Promotoria-Geral da Bolívia tentará determinar o número exato de mortos e feridos durante a chamada "guerra do gás", as semanas de protesto que culminaram na renúncia do ex-presidente Sánchez de Lozada. O promotor Antonio Santamaría disse que uma equipe de cinco promotores aguarda "instruções de superiores" para ampliar as investigações. A Assembléia Permanente de Direitos Humanos da Bolívia (APDHB) informou que 80 pessoas perderam a vida de 20 de setembro a 15 de outubro, incluindo quatro mortos, nesta semana, vítimas de ferimentos sofridos durante os protestos contra o governo. "Há pessoas desaparecidas e outras mortas que não foram contadas porque não tinham familiares", disse à Associated Press o secretário da APDHB, Sacha Llorentí. Até agora, a organização recolheu informes médicos segundo os quais a maioria das vítimas perdeu a vida por ferimentos a bala. Llorentí disse também que a lista inclui quatro soldados, mas que o número poderia ser ainda maior.