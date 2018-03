Bolívia apreende quase 2 toneladas de urânio em prédio

O material foi descoberto em uma garagem no piso térreo de um construção no centro da cidade, não muito distante das embaixadas dos EUA e do Brasil, informou o vice-ministro do Interior, Jorge Perez, que conduziu a operação.

Especialistas rapidamente analisaram o material, o que, segundo o ministro, parecia ter um "elevado nível de radioatividade". Perez não explicou como a descoberta foi feita, ou a natureza específica do urânio.

O vice-ministro afirmou que urânio poderia ter vindo do "Brasil ou de outro país vizinho". Ele acrescentou que o material, que estava acondicionado em pesados sacos plásticos, foi apreendido após seis semanas de investigação e, provavelmente, tinha como destino o Chile.

Uma investigação recente teve início para determinar de onde o urânio veio e para onde ele seguiria. As informações são da Dow Jones.