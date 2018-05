Bolívia avalia processar Chile por uso de água de rios

Em entrevista concedida hoje à emissora de rádio Pátria Nueva, Saavedra explicou que a decisão será tomada caso Bolívia e Chile não cheguem a um acordo sobre o uso das águas dos rios Silala e Lauca, na fronteira entre os dois países.

Em 23 de março, o presidente da Bolívia, Evo Morales, anunciou que o governo de seu país processará o chileno por conta da saída para o mar. O anúncio foi feito depois de Morales ter promovido, ao longo dos últimos anos, uma das maiores aproximações bilaterais em décadas.

A Bolívia perdeu sua saída para o mar em 1879, depois de uma guerra com o Chile. As informações são da Associated Press.