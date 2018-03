Bolívia dá por superado 'impasse' diplomático com os EUA O governo da Bolívia informou na segunda-feira que considera superado um "impasse" com o embaixador norte-americano, depois que este ofereceu explicações e pediu desculpas por uma declaração que incomodou o presidente Evo Morales. A solução do assunto foi anunciada dez dias depois de Morales proibir que o embaixador norte-americano na Bolívia, Philip Goldberg, entrasse no palácio do governo até que pedisse desculpas por ter ironizado uma declaração do presidente boliviano a favor de mudar a sede das Nações Unidas. O chanceler boliviano, David Choquehuanca, disse após receber uma visita de Goldberg que ambas as partes têm vontade de melhorar suas relações. Mas ele não confirmou se o embaixador pediu "perdão." "O governo da Bolívia aceita as explicações e as desculpas do embaixador dos Estados Unidos", declarou Choquehuanca em entrevista coletiva depois do encontro com o diplomata. "Queremos dar por encerrado este impasse que tivemos, queremos construir relações positivas, relações construtivas, queremos melhorar a relação entre a Bolívia e os Estados Unidos", acrescentou. Morales, primeiro presidente indígena da Bolívia, é um firme aliado dos líderes Hugo Chávez (Venezuela) e Fidel Castro (Cuba), com os quais compartilha um duro discurso "antiimperialista."