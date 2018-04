Bolívia defende na OEA aprovação da lei contra racismo

"A lei não é para regulamentar a liberdade de expressão. Esse não é o objetivo dela. Ela só se refere aos meios de comunicação quando eles fazem apologia do ódio", afirmou Canelas. "O Estado não vê um problema sobre esse assunto, ele defende a dignidade das pessoas. A liberdade de expressão não é sinônimo de adjetivos e da discriminação racial. A liberdade de expressão não é um direito para difamar o outro em nenhuma parte do mundo".

Canelas afirmou que com a aprovação dessa lei a Bolívia cumpre uma dívida de 44 anos com a comunidade internacional, após ter sido aprovada, em 1966, a convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação. Na Bolívia, 68% da população provém de 36 povos e tribos indígenas.

Canelas disse que fez uma apresentação semelhante na última segunda-feira na Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, após o organismo ter feito um pedido para que os jornalistas bolivianos manifestassem suas preocupações. Morales aprovou a lei em 8 de outubro, um dia após os maiores jornais diários da Bolívia terem circulado com suas capas em branco e com a legenda "Não existe democracia sem liberdade de expressão". Os meios de comunicação e sindicatos de jornalistas sustentam que dois artigos da lei reprimem a liberdade de expressão.