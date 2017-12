Bolívia enfrenta pressão agora até dos EUA O presidente Carlos Mesa enfrenta maiores demandas sociais, além de um pedido por parte dos Estados Unidos para que não modifique o atual modelo econômico, nem a lei de combate às drogas. Depois de se reunir com o novo chanceler boliviano, Juan Ignacio Siles, o embaixador dos EUA em Bogotá, Richard Greenlee, rejeitou os pedidos de mudança na Lei Antidroga feitos pelo setor cocalero, um dos que protagonizaram os protestos que forçaram a renúncia de Gonzalo Sánchez de Lozada e sua substituição por Mesa. Os cultivadores de folha de coca expressaram ao novo presidente, através de seu dirigente Evo Morales, a exigência de que o governo deixe de aplicar um plano nacional de erradicação dos cultivos da coca, que é a base da cocaína. Mesa estuda também uma lista de 61 reivindicações por parte dos sindicatos de camponeses e organizações sindicais, que ajudaram a derrubar Sánchez de Lozada em protestos que deixaram pelo menos 65 mortos. Somam-se a isso exigências dos camponeses do departamento (Estado) de La Paz, liderados pelo deputado indígena Felipe Quispe. Eles querem a atenção do governo, nos próximos 90 dias, para 72 itens, incluindo a proibição de exportação de gás para os Estados Unidos.