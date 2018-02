Bolívia: Evo Morales deve ser reeleito no 1º turno O presidente da Bolívia, Evo Morales, é o provável vencedor da eleição presidencial deste domingo. As últimas pesquisas de intenção de voto, divulgadas na semana passada, indicavam que Morales venceria a eleição com 41 pontos porcentuais de vantagem para o segundo colocado, o empresário bilionário Samuel Dória Medina, do setor de cimento, evitando a necessidade de um segundo turno.