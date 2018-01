Bolívia exportará folha de coca para a Coca-Cola O governo boliviano autorizou a exportação de entre 60 e 70 toneladas de folha de coca para os Estados Unidos para a produção do xarope utilizado no processamento da bebida Coca-Cola. O vice-ministro de Defesa Social da Bolívia, Ernesto Justiniano, encarregado da luta antidroga no país, disse que a exportação foi solicitada pela empresa Albo Export e que sua aprovação se enquadra na política nacional de separar claramente a coca chamada legal, para consumo inócuo, da ilegal, aquela destinada à produção de cocaína. Justiniano informou que o governo também analisa a possibilidade de ampliar as exportações de coca legal para o norte argentino, onde seu consumo - para mascar ou em infusões - é habitual.