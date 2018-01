Bolívia persegue criminosos na fronteira com Brasil Forças policiais iniciaram uma ampla operação na cidade boliviana de Gauayaramerín, na região amazônica de fronteira com o Brasil, com o objetivo de desmantelar grupos de crime organizado compostos por bolivianos, peruanos e brasileiros. Sete pessoas já foram detidas, mas a nacionalidade delas não foi revelada. Durante a operação, os policiais apreenderam armas de fogo, 1 kg de cocaína e um veículo supostamente roubado, disse o vice-ministro boliviano de Interior, José Luis Harb. A operação será estendida a outras cidades bolivianas nas fronteiras com Argentina, Brasil e Peru.