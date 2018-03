Bolívia pretende nacionalizar fundos de pensão O presidente da Bolívia, Evo Morales, pretende nacionalizar dois dos maiores fundos de pensão privados do país, que administram ativos no valor de mais de US$ 3 bilhões. O projeto de lei que Morales pretende enviar ao Congresso nesta semana deve colocar os fundos de pensão sob controle de uma agência "autônoma e descentralizada", eliminando a administração privada do grupo suíço, Zurich Financial Services e do banco espanhol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Hoje o vice-presidente Alvaro Garcia disse que o protejo vai proteger os atuais correntistas enquanto cria um fundo para trabalhadores autônomos, considerada a maior parte da força de trabalho da Bolívia. Atualmente, os dois fundos privados administram a poupança de cerca de um milhão de bolivianos, ou 10% da população de baixa renda do país.