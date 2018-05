Bolívia reconhece Palestina como Estado independente

O presidente boliviano declarou que um genocídio está em andamento na região e conclamou a comunidade internacional a assumir a responsabilidade para detê-lo. No início do mês, os governos de Brasil, Argentina e Uruguai reconheceram a Palestina como Estado independente e soberano. A decisão das nações sul-americanas foi rechaçada por Israel.

Anteontem, ao anunciar que uma conferência internacional de doadores será realizada em abril para financiar a Autoridade Nacional Palestina, o governo da Noruega informou que a representação palestina terá seu status de "delegação geral" elevado ao de "missão diplomática" no início de 2011, em reconhecimento aos esforços da ANP. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.