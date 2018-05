Bolívia reconhecerá Palestina como Estado soberano

"A Bolívia enviará uma carta ao presidente Mahmoud Abbas reconhecendo a Palestina como um Estado soberano independente. Na semana que vem também enviaremos declarações oficiais a diferentes organizações internacionais", disse o mandatário.

Se concretizado o anúncio, a Bolívia se juntará a Cuba, Argentina, Brasil e Venezuela, que já reconheceram a Palestina como Estado soberano, independente e com as fronteiras de 1967. O Uruguai disse que tomará o mesmo caminho.

O governo boliviano rompeu relações com Israel em janeiro de 2009 depois da ofensiva militar israelense contra palestinos em Gaza. As informações são da Associated Press.