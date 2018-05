Bolívia tem 2 milhões de crianças na pobreza

As crianças e os adolescentes representam 46% da população boliviana. Segundo a Defensoria Pública, os dados divulgados hoje mostram que, de cada 100 meninos e meninos que entram nas escolas, 30 não terminam o primário e 7 em cada 10 sofrem violência doméstica em algum grau "em um contexto no qual os castigos são aceitos como métodos educativos".

O documento informa ainda que 6.000 crianças são moradoras de rua nas cidades do país e 1.487 vivem em prisões onde seus pais cumprem pena. O defensor público da Bolívia, Rolando Villena, conclamou às autoridades locais a privilegiarem as crianças e os adolescentes "independentemente de sua condição étnico-cultural, de seu nível socioeconômico ou sua condição de vida". As informações são da Associated Press.