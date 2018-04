Bolívia tem 4 mortes por dengue em local perto do Brasil Quatro pessoas morreram nas últimas semanas com dengue no leste da Bolívia, elevando para seis o número de vítimas da doença na região. As quatro mortes mais recentes ocorreram no departamento (Estado) amazônico de Beni, na região nordeste do país, disse a responsável pelo programa de combate à dengue do governo, Nilsa Espejo.