Bolívia urbana limita avanço de Evo Morales

"O presidente avançou em alguns departamentos, mas por causa do apoio rural. A Bolívia urbana mostrou que quer um freio no projeto de Evo", disse o cientista político boliviano Gonzálo Chávez, da Universidade Católica Boliviana.

De acordo com as projeções, os governistas do Movimento ao Socialismo (MAS) mantiveram o controle dos Departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba e arrebataram Chuquisaca da oposição. Eles perderam para opositores em Santa Cruz e Tarija - onde estão os maiores parques agrícolas e industriais e as principais reservas de gás da Bolívia. E os resultados ainda estavam incertos ontem para o Departamento de Pando, até agora controlado pela oposição.

No domingo, Evo declarou seu partido vencedor, argumentando que ele conseguiu eleger mais governadores. Mas o presidente não mencionou a derrota na maior parte das capitais dos Departamentos. Até em El Alto - cidade-satélite de La Paz conhecida por ser um reduto tradicional do MAS - o candidato do presidente venceu com apenas 39% dos votos. Em outras votações Evo teve mais de 70%. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.