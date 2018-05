Bolívia vai reconhecer o Estado palestino O presidente da Bolívia, Evo Morales, anunciou ontem que reconhecerá oficialmente o Estado palestino e manterá suspensas as suas relações diplomáticas com Israel. O anúncio segue decisão similar anunciada por Brasil e Argentina, que reconheceram o Estado palestino com fronteiras anteriores a 1967 no início deste mês.