Boliviano recusa oferta de Evo para voltar a seu país Reunido ontem com o presidente Evo Morales em um hospital de campanha após ser resgatado, o mineiro boliviano Carlos Mamani recusou a oferta de emprego na Bolívia que lhe foi oferecida. A namorada de Mamani, Veronica Quispe, afirmou que aceitaria voltar à Bolívia apenas se o casal ganhar do presidente uma casa. Evo visitou o boliviano ao lado do presidente do Chile, Sebastián Piñera.