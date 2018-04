Bolivianos fecham estrada na fronteira Manifestantes bolivianos bloquearam ontem a única estrada que faz a ligação entre Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e Puerto Quijarro, na Bolívia. Homens, mulheres e crianças fecharam a fronteira e colocaram caminhões na estrada, em protesto contra a nova Constituição do governo Evo Morales. A estrada é importante porque faz o escoamento da produção de alimentos, minérios e outros produtos. Passageiros de ônibus com destino a Corumbá foram obrigados a seguir viagem a pé. Segundo os líderes do movimento, o bloqueio deve terminar hoje ao meio-dia.