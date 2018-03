Bolivianos ocupam companhia aérea e fazem reféns

Um grupo de cerca de 50 passageiros do Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) ocupou na segunda-feira, 18, os escritórios e tomou como reféns alguns empregados da companhia na cidade de Santa Cruz, exigindo a devolução dos bilhetes. Os passageiros estão entre os milhares que pretendiam viajar à Espanha antes de 1 de abril, quando entrou em vigor a exigência de visto para os bolivianos. Os manifestantes surpreenderam os funcionários do LAB pela manhã, e tomaram alguns deles como reféns. Eles pediram aos gritos o dinheiro que a empresa se comprometera a reembolsar, confirmou à Efe uma fonte da companhia aérea. À tarde, uma delegação da Prefeitura de Santa Cruz não conseguiu convencer os passageiros a aceitar uma mediação para conseguir uma solução. "Não vamos sair. Que venha a polícia", disse um dos manifestantes, diante das câmeras de televisão. A porta-voz da companhia aérea, na cidade de Cochabamba, confirmou o incidente, mas não soube informar quantos são os ocupantes e os reféns. Ela explicou que a companhia respeitará seu compromisso de devolução do valor reclamado, mas conforme as normas da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata). Segundo a fonte, a empresa tem o interesse de respeitar seu compromisso, mas precisa cumprir um procedimento, e ainda está efetuando gestões para obter os recursos. No início de junho, a Superintendência de Transportes anunciou que tinha autorizado o LAB a retomar suas operações, após apresentar um plano de recuperação. Nesta terça-feira, a empresa anunciou que voltará a operar, mas não marcou uma data.