Bolsa de Cingapura busca fusão com bolsa australiana A Bolsa de Cingapura (SGX) ofereceu nesta segunda-feira, US$ 8,3 bilhões (americanos), cerca de US$ 8,4 bilhões (australianos), pela fusão com a Bolsa de Sidney (ASX), a fim de criar um centro financeiro potente na região da Ásia do Pacífico, informou a Bolsa australiana em comunicado. A Bolsa de Cingapura avaliou as ações da ASX em US$ 47,11 dólares americanos e pagará US$ 21,83 dólares e 3.743 ações da SGX por cada ação da companhia australiana. Cerca de 43% da oferta será em dinheiro, e o restante em ações. A operação ainda necessita da aprovação dos organismos reguladores e dos acionistas dos dois países, e deverá se efetivar em meados de 2011.