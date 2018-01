Bolsa de Istambul será fechada até dezembro A Bolsa de Istambul, na Turquia, não irá abrir amanhã devido aos ataques a bomba ocorridos na cidade, anunciou a direção. Com essa decisão, o mercado de ações de Istambul voltará a reabrir apenas no dia 1º de dezembro, pois já havia programado um recesso para a próxima semana, por causa do feriado religioso Bayram. A sessão de hoje foi suspensa pela manhã, quando chegaram os informes sobre a explosão de dois carros-bomba, que mataram pelo menos 26 pessoas e deixaram cerca de 450 feridos. Até o momento dos ataques, a Bolsa operava em alta de 1,5%. O pânico entre os participantes gerou uma liqüidação no mercado e o setor bancário liderou as perdas, pois um dos alvos dos ataques foi a sede do HSBC (Ankbank -8,4%, Garanti BK -9,4%, Is Bk C -8,9% e Yapi Kredi Bk -8,7%). No momento da suspensão dos negócios, o índice IMKB-100 registrava queda de 7,4%, em 14.617,53 pontos. A direção da Bolsa disse que as transações realizadas até o horário de suspensão dos negócios permanecem válidas.