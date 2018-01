Bolsa de NY e Nasdaq devem funcionar, mas com pouco movimento A Bolsa de Valores de Nova York e a Nasdaq devem abrir nesta sexta-feira, apesar do blecaute de atinge a cidade de Nova York. Segundo informam, as duas instituições pretendem utilizar sistema auxiliar de energia. O maior problema, no entanto, será conseguir levar os participantes do mercado a seus postos de negociação, uma vez que o metrô ainda não voltou a funcionar. A eletricidade está sendo retomada lentamente na Costa Leste do país. As informações são da rede CNN. No início da manhã, a rede de TV CNBC informou que havia fumaça saindo do prédio da Bolsa de Nova York, e que bombeiros encontravam-se no local. Segundo um porta-voz da bolsa, a situação já estava sendo controlada. As autoridades não permitiam que qualquer pessoa entrasse no prédio. O porta-voz informou que previa o funcionamento normal do pregão, sem atraso na abertura. Para ler sobre o blecaute: Energia elétrica falha nos EUA e no Canadá Sobrecarga pode ter causado o blecaute Blecaute afeta quatro grandes aeroportos Este é mais um de uma longa série de blecautes Para o FBI, blecaute foi "evento natural", diz fonte Em meio ao blecaute, prefeito pede cuidado com o calor Nosso repórter conta como estão as ruas de Nova York Quatro reatores nucleares fechados pelo blecaute nos EUA Blecaute faz Nova York lembrar 11 de setembro Raio foi a causa do blecaute, dizem autoridades