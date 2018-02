Bolsa de NY fecha em alta; ação da IBM cai após balanço As Bolsas dos EUA fecharam em alta revertendo as perdas da manhã. O índice Dow Jones foi pressionado pela queda das ações da IBM, que perderam 7,11% depois da divulgação de seu informe de resultados do terceiro trimestre. O Nasdaq subiu mais do que os outros índices devido à expectativa positiva em relação ao balanço da Apple que seria divulgado depois do fechamento; as ações da empresa subiram 2,14%.