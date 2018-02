Bolsa de NY fecha em alta com balanços e indicadores

Segundo Jeffrey Yu, chefe de operações com derivativos do UBS, "traders haviam sido muito agressivos ao reduzir posições nesta quarta-feira e esperavam um novo recuo das ações hoje". Surpreendidos pelos indicadores e pelos balanços positivos, eles correram a cobrir posições.

Nos EUA, o número de pedidos de auxílio-desemprego alcançou 283 mil na semana passada, com crescimento de 17 mil; economistas previam 282 mil pedidos. O índice de atividade industrial nacional do Fed de Chicago subiu a +0,47 em setembro, de -0,25 em agosto. O índice dos indicadores antecedentes, da Conference Board, subiu 0,8% em setembro, após variação zero em agosto. O índice de atividade industrial dos gerentes de compras (PMI, versão Markit) recuou para 56,2 na leitura preliminar de outubro, de 57,5 em setembro. O índice de atividade regional do Fed de Kansas City recuou para 4,0 em outubro, de 6,0 em setembro.

Na China, o índice PMI industrial (versão HSBC) subiu a 50,4 em outubro (preliminar), de 50,2 em setembro. Na zona do euro, o índice PMI composto da zona do euro ficou em 52,2, de 52,0 em setembro; o índice PMI de atividade industrial subiu a 50,7, de 50,3 em setembro; o índice PMI de serviços ficou em 52,4, mesmo nível de setembro. Na Alemanha, o índice PMI subiu a 51,8, de 49,9 em setembro, mas o índice PMI de serviços recuou a 54,8, de 55,7 em setembro. Na França, o índice PMI industrial caiu a 47,3, de 48,8 em setembro, e o índice PMI de serviços ficou inalterado em 48,4.

Entre as ações de empresas que divulgaram resultados do terceiro trimestre, os destaques foram 3M (+4,39%), Caterpillar (+4,97%), GM (-1,21%), Comcast (+3,36%), AT&T (-2,43%), Tractor Supply (+15,82%), United Continental (+0,73%), American Airlines (+3,89%), Southwest Airlines (-2,78%) e JetBlue Airways (-2,86%). As ações da Microsoft, que divulgaria resultados depois do fechamento, subiram 1,37%; as da Amazon.com subiram 0,07%.

O índice de volatilidade VIX, da Chicago Board Options Exchange (CBOE), caiu 7,50%, para 16,53.

O índice Dow Jones fechou em alta de 216,58 pontos (1,32%), em 16.677,90 pontos. O Nasdaq fechou em alta de 69,94 pontos (1,60%), em 4.452,79 pontos. O S&P-500 fechou em alta de 23,71 pontos (1,23%), em 1.950,82 pontos. Fonte: Dow Jones Newswires.