Bolsa de NY fecha em alta em reação a balanços As Bolsas dos EUA fecharam em alta, em reação a informes de resultados de empresas importantes no terceiro trimestre. "É um alívio para o mercado, nesta semana, ver relatos de lucros fortes. Com os preços nos níveis atuais, precisamos de crescimento dos lucros para impulsionar o mercado", comentou Peter Stournaras, do BlackRock Large Cap Series Fund.