Bolsa de NY fecha em alta em reação a indicadores As Bolsas dos EUA fecharam em alta forte, recuperando terreno depois das quedas do começo da semana. O mercado reagiu a indicadores positivos divulgados nos EUA e à perspectiva de que o Banco Central Europeu (BCE) comece em breve a implementar suas novas medidas de estímulo à economia. Outro fator a reforçar o sentimento positivo do mercado foi o anúncio de que o Banco do Povo da China (PBoC) planeja injetar até 200 bilhões de yuan (US$ 32,8 bilhões) nos 20 maiores bancos do país.