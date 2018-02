Bolsa de NY fecha em queda após decisão do Fed

O Fed manteve no comunicado a afirmação de que taxas de juro excepcionalmente baixas serão justificáveis por um "período significativo" depois do fim das compras de bônus, mas ofereceu uma avaliação mais otimista sobre as condições do mercado de mão de obra, ao dizer que a subutilização dos recursos está diminuindo (no comunicado anterior, a capacidade ociosa era descrita como "significativa").

"Não importa de que lado você vê, o Fed está sendo menos acomodatício do que já foi. O Fed está dando o recado de que deu um relaxamento quantitativo por muito tempo, e que se é para o mercado subir, que seja por causa da influência normal dos fundamentos", comentou Jack McIntyre, da Brandywine Global.

Entre as ações de empresas que divulgaram resultados, os destaques foram Facebook (-6,08%), WellPoint (+1,83%), Hershey (-1,54%) e Goodyear (+5,11%). Entre as ações de empresas que divulgariam balanços após o fechamento, as da Visa caíram 0,95%, as da MetLife subiram 0,33% e as da Kraft Foods recuaram 0,59%.

O índice Dow Jones fechou em queda de 31,44 pontos (0,18%), em 16.974,31 pontos. O Nasdaq fechou em queda de 15,06 pontos (0,33%), em 4.549,23 pontos. O S&P-500 fechou em baixa de 2,75 pontos (0,14%), em 1.982,30 pontos. Fonte: Dow Jones Newswires.