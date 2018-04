Bolsa de Tóquio fecha em queda após dados da China

O índice Nikkei recuou 0,10%, a 14,815.98 pontos, após a queda de 2,6% na sessão anterior. O volume de negociação atingiu o menor nível desde 26 de agosto.

A maioria dos índices operava sem muitas oscilações antes da divulgação da produção industrial da China de fevereiro, quase um ponto porcentual abaixo do que os economistas estavam esperando. As vendas no varejo chinês também desapontaram.

Entre as principais ações, as da Honda Motor perderam 1,2%, as da Nomura Holdings caíram 1,3% e as da Mitsui Fudosan recuaram 1,8%. Papéis ligados à China também recuaram, com destaque para as altas de 3,0% e 2,6% da Mitsui e da Nippon Yusen, respectivamente. Fonte: Dow Jones Newswires.