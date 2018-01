Bolsas caem no exterior com queda de avião em NY As bolsas norte-americanas despencaram na abertura dos negócios, com a notícia de que um avião da American Airlines caiu no distrito de Queens, na proximidade do aeroporto Kennedy. Os principais índices acionários de Wall Street Nasdaq e o Dow Jones chegaram a cair 2,51% e 1,98%, respectivamente. Na Europa, as maiores bolsas perderam mais de 4%, com as ações de companhias aéreas despencando. Lufthansa perdia 6% e SAS de Estocolmo operava em abxia de 10%. O dólar perdeu vantagem em relação às demais moedas fortes.