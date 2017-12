Bolsas despencam na Europa; petróleo próximo a US$ 31,00 As bolsas européias despencaram, assim como o dólar, após os atentado hoje em Nova York. Às 11h35 (de Brasília), o índice Xetra-DAX, da Bolsa de Frankfurt, caía 6,4%; o índice CAC-40, de Paris, despencava 4,9%. A Bolsa de Londres estava sendo evacuada. Pouco antes, o índice FT-100, de Londres, recuava 3,2%. O dólar caía para 119,88 ienes, de 121 ienes ontem. O euro disparava a US$ 0,9046, de US$ 0,8980. Os contratos do petróleo com vencimento em outubro aproximavam-se de US$ 31,00 o barril, negociados há pouco em US$ 30,80 o barril, alta de 12,2%.