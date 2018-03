Bolsas recuam nos EUA com temores sobre recessão As bolsas norte-americanas fecharam em queda nesta terça-feira quando temores de que a economia possa não evitar uma recessão atingiram ações de tecnologia e de companhias de consumo, ofuscando o plano de resgate governamental para os bancos. O índice Dow Jones teve baixa de 0,82 por cento, a 9.310 pontos. O Standard & Poor's 500 caiu 0,53 por cento, a 998 pontos. O Nasdaq despencou 3,54 por cento, a 1.779 pontos. Um dia após o Dow saltar 936,42 pontos na maior alta em pontos da história, os investidores olharam apenas rapidamente para a promessa de injeção de 250 bilhões de dólares nos principais bancos e focaram a fraca perspectiva dos resultados corporativos e da economia. Uma perspectiva desalentadora da petiço alimentou ainda mais as preocupações, especialmente devido à visão usual de que os refrigerantes e petiscos são uma aposta mais segura quando a economia passa por dificuldades. As ações da PespiCo tiveram seu pior dia desde a quebra da bolsa de 1987. A Intel esteve entre os principais pesos sobre o Nasdaq com os investidores se preocupando com os resultados trimestrais da fabricante de chip. A Intel caiu 6,2 por cento para 15,93 dólares na Nasdaq, enquanto o índice de semicondutores recuou 5 por cento. As ações financeiras subiram, no entanto, após a última medida do Tesouro para estabilizar o sistema financeira e evitar mais danos para a economia. O Citigroup saltou 18,2 por cento e o Bank of America decolou 16,4 por cento. "Enquanto diversas notícias se focaram nas financeiras, existe um tsunami vindo vagarosamente em nossa direção", afirmou Steve Goldman, estrategista de mercado da Weeden & Co. "O setor tecnológico é cíclico e possui exposições pesadas internacionalmente, e a economia global está sentindo uma desaceleração mais forte", afirmou Goldman.