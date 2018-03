Bomba americana mata quatro canadenses em Kandahar Quatro soldados canadenses morreram e oito ficaram seriamente feridos durante um treinamento na noite desta quarta-feira próximo ao aeroporto afegão de Kandahar, no Afeganistão, disse nesta quinta-feira o ministro de Defesa do Canadá. Segundo o ministro, "um avião F-16 da Guarda nacional americana deixou cair uma bomba de 250 kg sobre um grupo tático que fazia treinamento a 14 km de Kandahar". Ainda não se sabe exatamente se a bomba foi lançada em alvo errado ou se soltou acidentalmente do avião. Pelo menos 700 soldados canadenses participam da missão antiterrorista no Afeganistão.