Bomba atinge comboio americano em Mossul Uma bomba explodiu hoje na passagem de um comboio militar americano nas redondezas da cidade de Mossul, no norte do Iraque, informaram militares. Segundo o médico Mohamed Ahmed, do hospital Al-Jamhuri, duas crianças ficaram feridas na explosão. A bomba explodiu quando o comboio passava por uma rodovia ao oeste de Mossul, a 360 quilômetros ao noroeste de Bagdá, informou a capitã Angela Bowman, porta-voz militar americana. Os insurgentes iraquianos vêm utilizando com freqüência carros-bomba em rodovias iraquianas para atacar as forças de ocupação.