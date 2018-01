Bomba atinge hotel da rede NBC no Iraque Uma bomba explodiu nesta quinta-feira próximo à entrada do hotel onde está hospedada a equipe da rede de TV americana NBC, em Bagdá. Um guarda noturno somaliano morreu e um engenheiro de som canadense da NBC ficou ferido. Cerca de dez empregados da NBC estavam no prédio na hora do atentado. Embora a rede de TV tenha estabelecido seu escritório no hotel al-Aike, não há sinais exteriores indicando a presença da mídia americana no hotel. O engenheiro de som canadense foi cortado por um estilhaço de vidro da janela de seu quarto, que quebrou com a explosão da bomba. O comandante das forças americanas no Iraque, general Ricardo Sanchez, disse que é prematuro dizer que o atentado ao hotel tinha a NBC como alvo. ?Está claro que estes terroristas estão mirando a comunidade internacional?, disse.