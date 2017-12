Bomba atômica do Irã seria questão de anos, segundo EUA O Irã poderia dispor de bomba nuclear dentro de alguns anos, segundo o Diretor Nacional de Inteligência do governo americano, John Negroponte. Em declarações à Rádio 4 da BBC, Negroponte acusou o país de ser o principal patrocinador do terrorismo. "Não temos informação conclusiva, mas fizemos cálculos e os iranianos poderiam estar em condições de ter a bomba nuclear em meados da próxima década, o que nos preocupa enormemente", afirmou. Para Negroponte, entretanto, o caso do Iraque foi "uma lição" para a futura análise dos dados de inteligência sobre atividades militares. Os Estados Unidos e outros países ocidentais temem que o Irã esteja tentando desenvolver armas nucleares.