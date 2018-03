Bomba caseira fere homem que a transportava Um homem que transportava uma bomba de fabricação caseira ficou gravemente ferido neste domingo quando o artefato explodiu dentro de seu carro num estacionamento no noroeste do Japão, informou a polícia local. Cerca de 500 pessoas foram retiradas das proximidades do local enquanto uma equipe do esquadrão antibombas analisava a situação. O homem de 33 anos, cuja identidade não foi revelada, foi levado a um hospital e internado com queimaduras graves, disse um porta-voz da polícia da Prefeitura (Estado) de Fukui, Yasuo Teratani. O esquadrão antibombas encontrou e desativou outras duas bombas dentro do automóvel, parado em frente a uma farmácia num bairro residencial da cidade de Fukui, prosseguiu Teratani. De acordo com ele, o suspeito admitiu ter fabricado o artefato. Não foi revelado o motivo pelo qual ele levava os explosivos.