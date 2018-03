Bomba da 2ª Guerra causa alerta e transtornos em aeroporto da Holanda Uma bomba não detonada da 2.ª Guerra, encontrada ontem no aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, causou rumores sobre o sequestro de uma aeronave e transtornos ao tráfego aéreo do país. O explosivo foi encontrado próximo ao Terminal C, de onde partiam voos para França, Alemanha, Espanha e Itália e teve de ser esvaziado para que uma equipe antibomba pudesse trabalhar. "Isso vai ter um grande impacto. Podemos parar aviões em outros lugares por algum tempo, mas em algum momento isso causará cancelamentos ou atrasos", informou a porta-voz de Schiphol. A parte interditada do aeroporto, o quinto maior da Europa, foi reaberta após a bomba ser desarmada.