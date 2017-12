Bomba da 2ª Guerra desaloja 77 mil na Itália Setenta e sete mil pessoas foram desalojadas de suas casas hoje em Vicenza, a 525 quilômetros de Roma, por causa da desativação de uma bomba britânica da 2ª Guerra. A bomba, descoberta há várias semanas no principal cemitério da cidade, foi desarmada. Comerciantes e moradores passaram o sábado protegendo com chapas de madeira as vitrines e as janelas. Segundo a imprensa, esta foi a maior operação do gênero na Itália.