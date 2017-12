Bomba da 2ª guerra é encontrada em cidade na França Cerca de 10 mil pessoas foram evacuadas hoje do centro da cidade de Lorient, no noroeste da França, após a descoberta de uma bomba da segunda guerra mundial em uma obra de construção. As autoridades de Lorient pediram à população que abandonassem suas casas. Para agilizar a retirada dos moradores, a prefeitura colocou diversos veículos públicos à disposição da população. A bomba, de 250 quilos, foi descoberta por pedreiros que trabalhavam em uma antiga sala de espetáculos. Agentes de esquadrão anti-bomba foram acionados para desativar o artefato. Durante o período de ocupação nazista (1940-1944), Lorient foi utilizada como base dos submarinos alemães no Atlântico. A cidade foi praticada destruída por bombardeios em 1944.