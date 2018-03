Bomba da 2ª Guerra explode na Áustria e mata duas pessoas Uma bomba americana remanescente da Segunda Guerra Mundial explodiu no momento em que especialistas tentavam desativá-la, matando duas pessoas e deixando gravemente ferida uma terceira, informou a agência de notícias Austria Press. Todas as vítimas eram especialistas em desativação de bombas e minas contratados pelo Ministério do Interior da Áustria, prosseguiu a agência, citando Christian Eichinger, um porta-voz do governo. A bomba de 250 kg, lançada por um avião americano há cerca de seis décadas, explodiu às 16h54 locais, quando os especialistas tentavam remover o detonador químico. A explosão abriu uma cratera de seis metros de profundidade, causando sérios danos materiais a diversos veículos e prédios próximos, disse Eichinger. Mais de 300 pessoas que moram perto do local - uma área na estação ferroviária de Salzburgo - foram retiradas de antemão, disse Johannes Gfrerer, porta-voz da companhia Austria Railways.