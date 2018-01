Bomba da 2ª Guerra leva a remoção de 12.000 na Alemanha Cerca de 12 mil pessoas foram retiradas de Potsdam nesta quinta-feira, enquanto especialistas em explosivos trabalhavam para desarmar uma bomba da 2ª Guerra Mundial, não detonada, da capital do Estado de Brandemburgo. O centro da cidade foi isolado por cerca de 4 horas enquanto a bomba americana, de 250 kg, era desarmada e removida. O explosivo foi encontrado na terça-feira em um canteiro de obras da cidade. A descoberta de relíquias dos ataques soviéticos e americanos à Alemanha nos tempos da guerra não é incomum. Em um dos achados mais espetaculares, uma bomba britânica de 250 kg foi retirada, em 2002, de debaixo da arquibancada durante a reforma do estádio Olímpico de Berlim - o mesmo onde foi disputada a final da Copa do Mundo deste ano. Potsdam passava relativamente incólume pela guerra até um bombardeio aliado realizado em 14 de abril de 1945, que destruiu boa parte da cidade. A bomba desta semana foi a quarta descoberta na área ao longo dos últimos dois anos.