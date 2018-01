Bomba da época da Guerra do Vietnã explode e mata três Três vietnamitas morreram na explosão de uma bomba da época da Guerra do Vietnã no último domingo. O artefato foi encontrado pelas vítimas, que tentavam desativá-lo para depois vender os seus componentes. Segundo o diretor da polícia do município de Danang, Pham Duc Thang, o explosivo destruiu a casa onde estava sendo manipulado. "A imagem do lugar era horrível. Só conseguimos identificar uma das vítimas. Os outros dois corpos ficaram irreconhecíveis", afirmou. A procura por bombas da guerra civil (1960-1975), principalmente as que foram lançadas pelos Estados Unidos, representa uma fonte extra de renda para muitos vietnamitas, que vendem o metal e a pólvora separadamente. A cada ano, porém, dezenas de pessoas perdem a vida no país por causa de bombas e mísseis que explodem acidentalmente.