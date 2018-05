Bomba da guerra do Vietnã explode e mata três vietnamitas

Três pessoas pertencentes à mesma família, entre elas uma criança de 3 anos, foram mortas pela explosão de uma bomba da época da guerra com os Estados Unidos, no centro do Vietnã, informou nesta quarta-feira, 22, uma fonte oficial. A explosão aconteceu na terça-feira à tarde, na província de Quang Nam, 820 quilômetros ao sul da capital. O pai, de 30 anos, morreu na hora. A sua mulher, de 28, e o filho morreram a caminho do hospital, segundo Pham Van Nghia, chefe do Comitê Popular da comuna de Duy Nghi. "Foi uma bomba de 130 milímetros de diâmetro que ficou da guerra contra os americanos", explicou. Nghia estava tentando desmontar a bomba com uma serra quando ela explodiu. Na semana passada, três trabalhadores da construção morreram e um ficou ferido pela explosão de outra bomba da época. O metal e a pólvora das bombas representam uma fonte extra de renda para muitos vietnamitas. Todos os anos, dezenas de pessoas morrem no país por causa de obuses que explodem por acidente.