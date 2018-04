Bomba da Segunda Guerra fecha aeroporto em Berlim

As autoridades fecharam o aeroporto Tegel logo depois que trabalhadores da construção civil terem descoberto o artefato. Meios de comunicação locais informaram que centenas de passageiros tiveram de ser evacuados dos terminais.

Por quase duas horas, nenhum avião recebeu permissão para decolar ou aterrissar, o que afetou entre 40 e 50 voos, informou a agência alemã de notícias DDP. Poucos voos partindo do aeroporto foram cancelados, mas as aeronaves que chegavam foram desviadas para o aeroporto Schöenefeld, informou o porta-voz da Lufthansa, Wolgang Weber.

Tegel recebeu 14,2 milhões de passageiros no ano passado, segundo o site do aeroporto, enquanto o fluxo de passageiros em Schöenefeld foi de 6,6 milhões no mesmo período.