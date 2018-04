Bomba da Segunda Guerra Mundial fecha aeroporto japonês

O aeroporto de Miyazaki, no sul do Japão, cancelou neste domingo, 8, todos os voos durante duas horas e 45 minutos devido à descoberta de uma bomba da Segunda Guerra Mundial não detonada. Efetivos militares japoneses foram ao local onde estava o projétil, lançado por aviões dos Estados Unidos durante a guerra, para desativar a bomba, mas a operação durou mais que o previsto, informou a agência local Kyodo. O desmantelamento da bomba, que duraria uma hora, atrasou as operações do aeroporto de Miyazaki durante duas horas e 45 minutos, o que provocou cancelamentos os voos durante esse tempo, todos eles regionais. Além disso, o pessoal do aeroporto teve que evacuar 1,7 mil pessoas que estavam nas instalações aeroportuárias. A bomba, de 250 quilos e 1,2 metro de comprimento por 35 centímetros de diâmetro, foi encontrada em 24 de janeiro em uma área em construção da cidade de Miyazaki.