Bomba danifica restaurante de fast-food americano no Líbano A explosão de uma bomba causou grandes danos na madrugada de hoje em um restaurante de fast-food americano na cidade nortista de Trípoli. Ninguém ficou ferido. Segundo a polícia, a bomba foi colocada na entrada de um prédio que abriga um Kentucky Fried Chicken na parte sul da cidade portuária. Ninguém ficou ferido na explosão, que ocorreu às 4 horas da manhã. Vários carros estacionados nas proximidades ficaram danificados. A polícia investiga uma possível ligação entre o atentado e uma campanha de boicote a produtos americanos em retaliação a um percebido apoio de Washington a Israel em seu conflito contra os palestinos. "Naturalmente nos preocupa muito", disse o embaixador norte-americano Vicent Battle sobre a explosão. Falando a repórteres após se reunir com o chanceler libanês, Mahmoud Hammoud, Battle destacou que as franquias são administradas por empresários libaneses que contratam trabalhadores locais. A campanha contra produtos americanos levou alguns proprietários locais de franquias de fast-food americanas a publicar anúncios em jornais negando rumores de que Israel se beneficiava dos rendimentos. No mês passado, três pessoas foram presas por supostamente planejarem colocar uma bomba num restaurante Pizza Hut no sul de Beirute.