Bomba deixa oito mortos em Bangladesh Pelo menos oito pessoas morreram e cerca de 50 ficaram feridas, após a explosão de uma bomba neste sábado, durante a comemoração do Ano Novo bengalês em Daca, capital do país. Três pessoas foram internadas em estado grave. Cerca de 2 mil pessoas estavam reunidas no Ramna Park no momento da explosão, assistindo a apresentações de artistas do Chhayanaut, uma organização cultural. A bomba explodiu perto do palco onde os artistas se apresentavam. Uma segunda explosão ocorreu 45 minutos após a primeira, e feriu um policial. Nenhuma organização ou grupo assumiu, até o momento, a responsabilidade pelo atentado. No mês passado, 11 pessoas morreram em confrontos entre militantes da oposição e dos partidos governistas.